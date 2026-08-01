Warum Fieber oft unentdeckt bleibt und die Folgen

Fieber – ein scheinbar einfacher Messwert. Und doch kann genau dieser Wert über Leben und Tod entscheiden. Vor allem nach Operationen zählt jede Minute, jede Veränderung im Körper. Doch was, wenn wir Fieber oft zu spät erkennen? Bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ ist Werner Koele zu Gast. Er erklärt, warum moderne, kontinuierliche Messmethoden den großen Unterschied machen können.