Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen

Auch die Perseiden sind zu sehen

Nach der Sonnenfinsternis lohnt sich ein weiterer Blick in den Himmel. In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Dabei können viele Sternschnuppen beobachtet werden. Für die Perseiden braucht man keine Finsternisbrille. Am besten beobachtet man sie an einem möglichst dunklen Ort mit freier Sicht zum Himmel.