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12. August 2026

Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen

Österreich
10.08.2026 14:52
Am 12. August wird über Österreich eine Sonnenfinsternis zu sehen sein.
Am 12. August wird über Österreich eine Sonnenfinsternis zu sehen sein.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com (2))
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Von krone.at

Am 12. August 2026 erwartet uns ein besonderes Himmelsschauspiel. Über Österreich wird man eine partielle Sonnenfinsternis sehen. Der Mond wird dabei um fast 90 Prozent der Sonne bedecken. Die Finsternis beginnt um 19.22 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie kurz vor Sonnenuntergang. Damit man das Ereignis sicher beobachten kann, ist vor allem eines wichtig: der richtige Schutz für die Augen.

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Wer direkt in die Sonne schaut, kann seine Augen schwer und dauerhaft schädigen. Deshalb darf man die Sonnenfinsternis niemals ohne geeigneten Schutz beobachten. Dafür braucht man eine spezielle Finsternisbrille. Sie besitzt einen besonderen Filter, der das gefährliche Sonnenlicht stark abschwächt. Eine normale Sonnenbrille reicht dagegen nicht aus. Auch CDs, rußgeschwärzte Gläser oder andere Hausmittel sind keine sichere Lösung.

Worauf muss man beim Kauf achten?
Die Finsternisbrille sollte ausdrücklich für die direkte Beobachtung der Sonne geeignet sein. Außerdem muss die Filterfolie unbeschädigt sein. Hat die Brille Kratzer, Risse oder Löcher, sollte man sie nicht verwenden.

Man kann bei Optikern und astronomischen Einrichtungen nach Finsternisbrillen fragen. Wegen der großen Nachfrage sollte man sich allerdings rechtzeitig informieren, ob noch Brillen erhältlich sind.

Vorsicht bei Teleskopen und Ferngläsern
Besonders gefährlich ist es, ohne geeigneten Sonnenfilter durch ein Fernglas oder Teleskop in die Sonne zu schauen. Die Geräte können das Sonnenlicht bündeln und dadurch innerhalb kürzester Zeit schwere Augenschäden verursachen. Wer solche Geräte benutzen möchte, sollte deshalb nur dafür vorgesehene Sonnenfilter verwenden.

Auch die Perseiden sind zu sehen
Nach der Sonnenfinsternis lohnt sich ein weiterer Blick in den Himmel. In der Nacht vom 12. auf den 13. August erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. Dabei können viele Sternschnuppen beobachtet werden. Für die Perseiden braucht man keine Finsternisbrille. Am besten beobachtet man sie an einem möglichst dunklen Ort mit freier Sicht zum Himmel.

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In Wien gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sonnenfinsternis gemeinsam zu beobachten. Unter anderem wird auf der Sophienalpe eine Beobachtung organisiert. Auch auf der Dachterrasse der Urania kann man das Ereignis beobachten. Wer keine geeignete Finsternisbrille bekommt oder keine freie Sicht hat, kann die Sonnenfinsternis auch über einen Livestream verfolgen.

Seltenes Erlebnis
Die Sonnenfinsternis ist ein seltenes und beeindruckendes Ereignis. Trotzdem sollte die Sicherheit immer an erster Stelle stehen. Wer die Sonne beobachten möchte, braucht eine geeignete Finsternisbrille. Normale Sonnenbrillen schützen die Augen nicht ausreichend. Eine richtige Brille sorgt dafür, dass man das Himmelsschauspiel sicher genießen kann.

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