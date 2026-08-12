Russischer Behörden-Wahnsinn

Nicht nur der harte Alltag traf sie mit voller Wucht. Bei dem Prozedere für die Aufenthaltsgenehmigung wurde der Ex-Ministerin – trotz Putins Gunst – die berühmt-berüchtigte russische Bürokratie-Hölle heiß gemacht. „Ich bin 2023 nach Russland gekommen, und mir wurde die Frage gestellt: ,Warum sind Sie nicht früher hierher gekommen?‘ Es ist nicht so einfach, aus dem Nichts hierher zu kommen“, sagte Kneissl am Donnerstag im Gespräch mit dem Kreml-Hetzer Wladimir Solowjow, der sie für das russische Medium „Vesti“ interviewte.