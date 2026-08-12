So genießen Sie Eis ohne schlechtes Gewissen

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass Eis automatisch zu einer Gewichtszunahme führt. Tatsächlich entsteht Übergewicht durch einen langfristigen Kalorienüberschuss. Wer seine Energieaufnahme insgesamt im Blick behält, kann auch regelmäßig kleine Portionen Eis genießen, ohne zwangsläufig zuzunehmen. Die Gesamtenergiezufuhr muss dem individuellen Bedarf entsprechen. Ausgewogene Ernährung zeichnet sich nicht dadurch aus, einzelne Lebensmittel vollständig zu vermeiden, sondern durch Vielfalt, Ausgewogenheit und ein angemessenes Maß.