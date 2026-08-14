Flammen-Lkw auf der S1: Kilometerlanger Stau

Freitagfrüh fing ein Lkw auf der Wiener Außenring Schnellstraße S1 zwischen Leopoldsdorf bei Wien und Rannersdorf Feuer. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Böschung, die Straße musste gesperrt werden.
Einen Kilometer langen Stau verursachte Freitagfrüh ein Lastwagen auf der Wiener Außenring Schnellstraße S1 zwischen Leopoldsdorf und Rannersdorf in Richtung Knoten Schwechat. Das Fahrzeug war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.
Laut ÖAMTC-Sprecher Marc Römer musste die S1 in der Folge gesperrt werden. Die Flammen des Lkw dürften auch auf eine angrenzende Böschung übergegriffen haben. Es bildeten sich rund vier Kilometer Stau.
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