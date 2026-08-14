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„Rosenheim-Cops“

Fix! Wann Frau Stockls Abschied im TV zu sehen ist

Society International
14.08.2026 09:23
Bald heißt es Abschied nehmen von Marisa Burger: Jetzt wurde bekannt, wann die letzte Folge der ...
Bald heißt es Abschied nehmen von Marisa Burger: Jetzt wurde bekannt, wann die letzte Folge der „Rosenheim-Cops“ mit Frau Stockl im TV zu sehen sein wird.(Bild: APA-Images / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
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Von krone.at

Nach 25 Jahren als Frau Stockl heißt es für Marisa Burger Abschied von den „Rosenheim-Cops“ zu nehmen. Jetzt steht fest, wann die letzte Folge mit der beliebten Serien-Darstellerin im TV zu sehen sein wird.

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Die Abschiedsfolge trägt einen passenden Titel: In „Es gabat an Abschied“ wird Marisa Burger in der Rolle der quirligen Frau Stockl zum allerletzten Mal die Fans der „Rosenheim-Cops“ verzaubern. Und der Termin rückt immer näher, wie das ZDF nun bekannt gegeben hat.

Abschied im November
Demnach wird die allerletzte Folge mit Miriam Stockl am 24. November 2026 um 19.25 Uhr im ZDF über den Bildschirm flimmern. In der Mediathek ist die Folge zudem bereits eine Woche vor der Ausstrahlung abrufbar.

Marisa Burger verabschiedet sich nach 25 Jahren von den „Rosenheim-Cops“.
Marisa Burger verabschiedet sich nach 25 Jahren von den „Rosenheim-Cops“.(Bild: Viennareport)

Der späte Sendetermin hänge mit der ungewöhnlichen Planung der neuen Staffel zusammen, heißt es. Demnach startet die 26. Staffel der beliebten Krimiserie zwar schon am 6. Oktober, unter den 24 angekündigten Episoden befinden sich aber nicht nur neue Folgen, sondern auch einige aus der 25. Staffel.

Diese wurden im letzten Winter – unter anderem wegen der Übertragung der Olympischen Spiele – nicht im TV ausgestrahlt und werden jetzt nachgeholt.

Noch zwei weitere Ausstiege
Die Fans der „Rosenheim-Cops“ müssen sich aber nicht nur auf den Abschied von Marisa Burger vorbereiten. Auch Isabel Mergl, die als Hildegard „Hilde“ Stadler, zu sehen war, steigt aus der beliebten Serie aus.

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Und auf noch einen beliebten Charakter werden die Zuschauer bald verzichten müssen: Nach 20 Jahren beendet auch Christian K. Schaeffer, der „Times Square“-Wirt Ignaz „Jo“ Casper spielt, seine Zeit bei den „Rosenheim-Cops“. Wer ihm nachfolgt? Maya Haddad übernimmt als Yasmin Rabe die neue Tagesbar „Das Rosi“.

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