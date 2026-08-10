Wie ungesund sind stark verarbeitete Lebensmittel?

Univ.-Lektor Mag. Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter, Bundeskoordinator SIPCAN: Lebensmittel wurden immer schon verarbeitet, um sie genießbar und haltbar zu machen. Heute geht es aber oft darum, sie besonders lange frisch wirken zu lassen und das Geschmackserlebnis möglichst intensiv zu gestalten. Das hat die Gruppe der hochverarbeiteten Lebensmittel hervorgebracht.