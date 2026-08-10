Wie ungesund sind stark verarbeitete Lebensmittel?

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Claudia F. (43): „Ich lese immer öfter, dass hochverarbeitete Lebensmittel ungesund sein sollen. Aber was genau zählt da eigentlich alles dazu – und ist das wirklich so schlimm?“
Univ.-Lektor Mag. Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter, Bundeskoordinator SIPCAN: Lebensmittel wurden immer schon verarbeitet, um sie genießbar und haltbar zu machen. Heute geht es aber oft darum, sie besonders lange frisch wirken zu lassen und das Geschmackserlebnis möglichst intensiv zu gestalten. Das hat die Gruppe der hochverarbeiteten Lebensmittel hervorgebracht.
Dazu zählen etwa Chips, Süßigkeiten, Mehlspeisen, Fertiggerichte oder Wurstwaren. Auffällig sind lange Zutatenlisten mit vielen Zusatzstoffen, E-Nummern und Begriffen, die Laien kaum verstehen.
Diese Zutaten sind grundsätzlich alle auf ihre Verträglichkeit hinreichend geprüft – das Problem ist meist der hohe Gehalt an Zucker, Fett und Salz.
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Dementsprechend entscheidend ist, wie oft und in welchen Mengen solche Produkte konsumiert werden. Wer häufiger frisch und unverarbeitet isst, selbst kocht und würzt, hat einfach mehr Kontrolle.
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