Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig

Ruck kostete die Affäre samt sexistischer Sager bekanntlich erst die Parteizugehörigkeit, dann das Amt. Ludwig blieb bislang die politische Belastung – jetzt kommt die justizielle dazu. Beide haben die Darstellung stets zurückgewiesen. Ludwig dementierte zuletzt auf Ö1 zudem, dass Ruck und er in derselben Freimaurerloge seien. Was im Schweizerhaus mit einer Stelze begann, liegt nun als Akt bei der Staatsanwaltschaft. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.