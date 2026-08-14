Urlaubsparadiese in Flammen: Evakuierungen

Durch den starken Wind breitete sich der Brand zunächst durch Kiefernwälder und dichtes Buschwerk aus. Schließlich erreichten die Flammen den Ortsrand. Das große Feuer war unmittelbar neben den ersten Häusern zu sehen. Der kroatische öffentlich-rechtliche Sender HRT berichtete von bereits beträchtlichen Schäden. Rund 150 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Feuerwehrchef Slavko Tucakovic bezeichnete die Situation als „äußerst besorgniserregend“ und warnte vor einer schwierigen Nacht. Die Küstenstraße in der betroffenen Region wurde gesperrt. Für die Evakuierten wurde in der nahe gelegenen Stadt Omis eine Sporthalle als Notunterkunft eingerichtet.