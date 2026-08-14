Kassenärztestellen österreichweit zu 97 % besetzt

Generationenwechsel, Work-Life-Balance

Nicht von der Hand zu weisen sei, dass es zu Nachbesetzungs- und Verteilungsproblemen komme, was mit dem Generationenwechsel und – vor allem bei den Jüngeren – dem Wunsch nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance, flexiblerer Freizeitgestaltung und mehr Zeit für die Familie zu tun habe.