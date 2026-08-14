„Das sind meist fragile und narzisstische Leute“

Beinahe regelmäßig werden auf der Salzburger Straße Wahnsinnsraser geblitzt und illegale Rennen gestoppt – so auch am Mittwochabend. Ein Verkehrspsychologe weiß, was dahintersteckt.
Raserei und illegale Straßenrennen gehören auf der B 1 Salzburger Straße leider seit Langem zum Alltag. Im Zuge einer Schwerpunktaktion bei Leonding wurden am Mittwoch gegen 23 Uhr zwei Lenker bei einem illegalen Straßenrennen von der Polizei gestoppt. Bei der Nachfahrt wurden bis zu 145 km/h festgestellt – in der 70er-Zone. Den beiden Lenkern, einer 23-jährigen Afghanin aus Linz und einem Rumänen (18) aus Ansfelden, wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen, beide wurden angezeigt.
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