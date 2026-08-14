„Unsportlich!“ EM-Pechvogel bereut Rundumschlag

„Unprofessionell und unsportlich“

Wenngleich sie sich zwischenzeitlich auch zu einer Gratulation an die Medaillengewinnerinnen hinreisen ließ, legte sie anschließend noch einmal nach: „Meiner Meinung nach hat das Rennen heute nichts darüber auszusagen, wer die beste Läuferin in Europa ist. Es hat vielleicht etwas darüber auszusagen, wer die beste Wettkämpferin heute in Europa war. Ich hab es eben gesagt, ich sage es jetzt wieder, ich stehe dazu: Ich halte mich selber für die beste Hindernisläuferin Europas.“