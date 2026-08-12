Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung

Monika K. steht vor der versperrten Türe ihres Hauses in Floridsdorf und bereut den Tag im Februar 2025, an dem der Mietvertrag mit A. abgeschlossen wurde. Mit dem Wissen von heute hätte sich die alteingesessene Wiener Unternehmerfamilie niemals darauf eingelassen. Allein in ihrem Haus wurden ein Brand gelegt, ein Raub verübt, Mietbetrug begangen und gegen so ziemlich alle behördlichen Vorschriften verstoßen, die man sich vorstellen kann. Und das sind nur jene Tatbestände, die sich schwarz auf weiß mit dieser Adresse als Tatort in Akten nachlesen lassen.