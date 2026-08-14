Niedrigwasser zwingt Fracht von Schiffen auf Lkw

Transporte auf Straße verlagert

Mehrere deutsche Bundesländer haben deshalb zumindest bis Ende August das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen vorübergehend gelockert oder vollständig ausgesetzt. Transporte, die nicht mehr per Schiff durchgeführt werden können, sollen zumindest teilweise auf die Straße verlagert werden. Doch: Es fehlen Lastwagen und auch Fahrer. Dazu kommen höhere Kosten, mehr Verkehr und zusätzliche Belastungen für Straßen und Umwelt.