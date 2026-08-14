15-Jähriger steckte mit Pyrotechnik Wiese in Brand

Am Donnerstag gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr St. Georgen/Gusen zu einer brennenden Wiese alarmiert. Zeugen gaben an, dass dort zuvor Jugendliche eine Feuerwerksbatterie abgeschossen haben sollen – diese wurde an der Brandstelle auch gefunden.
„Es braucht nur kleinste Auslöser, um einen Vegetationsbrand auszulösen. Das sollte sich eigentlich mittlerweile halbwegs herumgesprochen haben und verstärkt nur das Unverständnis für solche Ereignisse“, schreibt die oberösterreichische Feuerwehr St. Georgen an der Gusen in den sozialen Medien. Zuvor waren die Freiwilligen in der Nacht zum Freitag zu einem Wiesenbrand ausgerückt, der glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte.
Verursacher ausgeforscht
Die Brandursache sorgt in der Umgebung für Kopfschütteln. Wie die Polizei bestätigt, wurde ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung als Verursacher ausgeforscht. Zeugen gaben an, dass Jugendliche in dem Bereich Pyrotechnik gezündet haben sollen.
An der Brandstelle wurde auch eine Feuerwerksbatterie gefunden. Weitere Erhebungen, insbesondere zur Höhe des entstandenen Sachschadens, sind im Gange.
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