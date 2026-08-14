15-Jähriger steckte mit Pyrotechnik Wiese in Brand

„Es braucht nur kleinste Auslöser, um einen Vegetationsbrand auszulösen. Das sollte sich eigentlich mittlerweile halbwegs herumgesprochen haben und verstärkt nur das Unverständnis für solche Ereignisse“, schreibt die oberösterreichische Feuerwehr St. Georgen an der Gusen in den sozialen Medien. Zuvor waren die Freiwilligen in der Nacht zum Freitag zu einem Wiesenbrand ausgerückt, der glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte.