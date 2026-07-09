Warum nicht allen Hartbergs Italien-Deal schmeckt

Ciao, Elias! Die Italiener vermelden bereits, dass sich Hartberg-Topscorer Havel mit dem FC Genua einig sein soll, am Donnerstag beim Med-Check in der Küstenstadt weilt. Während mancherorts vom nächsten Millionen-Deal der Oststeirer berichtet wird, gibt es jedoch eine Kehrseite der Medaille.
Eines ist jedenfalls fix: Hartberg mutiert immer mehr zur 1a-Ausbildungsstätte. Nach Goalie Ritzy Hülsmann, der den Sprung nach Frankreich schaffte, wird mit Stürmer und Klub-Topscorer Elias Havel ein weiteres Juwel in eine europäische Top-5-Liga verkauft. Für den 23-jährigen Wiener, den die Oststeirer vom LASK mittels Kaufoption fix loseisen konnten, ist der Gang zu Serie-A-Klub FC Genua rund um Weltmeister-Trainer und Roma-Legende Daniele De Rossi ein wahrer Ritterschlag.
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