Warum nicht allen Hartbergs Italien-Deal schmeckt

Eines ist jedenfalls fix: Hartberg mutiert immer mehr zur 1a-Ausbildungsstätte. Nach Goalie Ritzy Hülsmann, der den Sprung nach Frankreich schaffte, wird mit Stürmer und Klub-Topscorer Elias Havel ein weiteres Juwel in eine europäische Top-5-Liga verkauft. Für den 23-jährigen Wiener, den die Oststeirer vom LASK mittels Kaufoption fix loseisen konnten, ist der Gang zu Serie-A-Klub FC Genua rund um Weltmeister-Trainer und Roma-Legende Daniele De Rossi ein wahrer Ritterschlag.