Während Johan Manzambi der Schweizer Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale wohl verletzungsbedingt fehlen wird, gibt es auf Vereinsebene News um den 20-Jährigen. Laut Sky wird der Mittelfeldspieler zu Newcastle United in die englische Premie League wechseln.
Dem Bericht zufolge konnten sich die „Magpies“ mit dem SC Freiburg auf einen Wechsel einigen. 60 Millionen Euro sollen für Manzambis Dienste den Besitzer wechseln.
Bei der WM glänzte der Schweizer bereits mit drei Treffern, vor dem Achtelfinal-Spiel gegen Kolumbien zog sich der Shottingstar allerdings im Training eine Verletzung zu, er wird dem Team aller Voraussicht nach im Kracher gegen Argentinien fehlen.
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