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Für 60 Millionen Euro

Schweizer Pechvogel vor Wechsel in Premier League

Premier League
09.07.2026 12:58
Johan Manzambi erzielte bei der WM bereits drei Treffer.
Johan Manzambi erzielte bei der WM bereits drei Treffer.(Bild: EPA/BOB FRID)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Während Johan Manzambi der Schweizer Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale wohl verletzungsbedingt fehlen wird, gibt es auf Vereinsebene News um den 20-Jährigen. Laut Sky wird der Mittelfeldspieler zu Newcastle United in die englische Premie League wechseln.

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Dem Bericht zufolge konnten sich die „Magpies“ mit dem SC Freiburg auf einen Wechsel einigen. 60 Millionen Euro sollen für Manzambis Dienste den Besitzer wechseln.

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