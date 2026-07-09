Steirische Kommunistin siegt im „Rede-Wettbewerb“

Ab in die Ferien! Die steirischen Abgeordneten haben sich Dienstagnacht um 23.30 Uhr, nach Ende der letzten Landtagssitzung, in die Sommerpause verabschiedet. Die in der Steiermark mit 83 Tagen sogar länger dauert als jene des Nationalrats! Und wer war heuer am fleißigsten? Das Rede-Protokoll.
Doch was haben die 48 Mandatare im heurigen Jahr wirklich geleistet? Dieser Frage ist auf Anfrage der „Steirerkrone“ die Landtagsdirektion nachgegangen und hat ein exaktes Protokoll über die Sitzungen der vergangenen Monate angefertigt. Wer war also am fleißigsten und wer hat es nur selten ans Rednerpult geschafft?
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