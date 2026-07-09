Steirische Kommunistin siegt im „Rede-Wettbewerb“

Doch was haben die 48 Mandatare im heurigen Jahr wirklich geleistet? Dieser Frage ist auf Anfrage der „Steirerkrone“ die Landtagsdirektion nachgegangen und hat ein exaktes Protokoll über die Sitzungen der vergangenen Monate angefertigt. Wer war also am fleißigsten und wer hat es nur selten ans Rednerpult geschafft?