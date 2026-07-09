Sogar Star Junuzovic kam zum Gratulieren vorbei!

Die „Krone“ stellt wieder Kärntens Unterhaus-Meister vor! Kühnsdorf war in der 1. Klasse Ost das Maß der Dinge, lachte ab der dritten Runde immer von der Spitze. Bei der 80-Jahr-Feier wurde dann anständig auf den Titel angestoßen, als Ehrengast schaute sogar Ex-Star Zlatko Junuzovic, der in Kühnsdorf zum Fußballspielen begonnen hatte, vorbei und wurde zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt.
Treue wurde belohnt! Kühnsdorf hatte in der Übertrittszeit im Sommer in der 1. Klasse Ost keinen einzigen neuen Spieler geholt. Im Winter kam mit Michael Fasching nur ein zweiter Tormann. Das große Ziel war, unter die „Top 3“ zu kommen und aufzusteigen – am Ende klappte es sogar mit dem Meistertitel. Damit ist man nach zehn Jahren wieder retour in der Unterliga.
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