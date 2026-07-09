Sogar Star Junuzovic kam zum Gratulieren vorbei!

Treue wurde belohnt! Kühnsdorf hatte in der Übertrittszeit im Sommer in der 1. Klasse Ost keinen einzigen neuen Spieler geholt. Im Winter kam mit Michael Fasching nur ein zweiter Tormann. Das große Ziel war, unter die „Top 3“ zu kommen und aufzusteigen – am Ende klappte es sogar mit dem Meistertitel. Damit ist man nach zehn Jahren wieder retour in der Unterliga.