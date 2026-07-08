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Akku-Brände: Die Gefahr in Elektro-Alltagsgeräten

Digital
08.07.2026 18:00
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Feuerinferno an der Wiener Südosttangente: In einem Entsorgungsbetrieb brach ein Großbrand aus, die Autobahn musste gesperrt werden. Nun ist die Ursache klar: Akkus hatten sich entzündet. Krone+ erklärt, wie es zur Kettenreaktion kommt – und wie Sie schadhafte Akkus erkennen.

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Sie stecken in Smartphones, Laptops, Tablets, Elektroautos, E-Scootern, Kinderspielzeug, Saugrobotern und den bei jungen Leuten so beliebten „Vapes“: Lithium-Ionen-Akkus sind der Treibstoff der elektrifizierten und vernetzten Welt – und ein unterschätztes Brandrisiko. Was vor allem die heimischen Entsorger trifft: Immer öfter kommt es bei der Müllverwertung zu gefährlichen Explosionen, die Großbrände wie jüngst in Wien auslösen.

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