Akku-Brände: Die Gefahr in Elektro-Alltagsgeräten

Sie stecken in Smartphones, Laptops, Tablets, Elektroautos, E-Scootern, Kinderspielzeug, Saugrobotern und den bei jungen Leuten so beliebten „Vapes“: Lithium-Ionen-Akkus sind der Treibstoff der elektrifizierten und vernetzten Welt – und ein unterschätztes Brandrisiko. Was vor allem die heimischen Entsorger trifft: Immer öfter kommt es bei der Müllverwertung zu gefährlichen Explosionen, die Großbrände wie jüngst in Wien auslösen.