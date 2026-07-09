Wirtepaar sucht Nachfolger für Traditionsgasthaus

„Wir wollen unser Gasthaus in gute Hände geben. Wir wollen keine Dampfplauderer oder wen, der eine weitere Pizzeria daraus machen möchte“ – in Hartkirchen suchen Monika und Anton Tossmann mit einem öffentlichen Aufruf nach Nachfolgern für die „Hoftaverne“.

Seit 20 Jahren führt das Paar, das selbst Quereinsteiger in der Gastronomie war, das Wirtshaus und übergibt es mit Personal und Stammkunden. „Wir haben das Lokal gepachtet, bräuchten uns also gar nicht um Nachfolger umschauen. Aber wir wollen das Gasthaus in dieser Form im Ort erhalten“, so die 61-Jährige.