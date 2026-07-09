Wirbel vor WM-Hit: „FIFA schämt sich für nichts!“

Dass ein argentinischer Schiedsrichter das heutige WM-Viertelfinale von Turnierfavorit Frankreich gegen Marokko (22 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) pfeift, sorgt in der französischen Presse für jede Menge Aufregung.
Der Fußball-Weltverband FIFA hat für das erste Viertelfinalspiel dieser WM den argentinischen Referee Facundo Tello angesetzt. Zudem ist es das erste Mal beim laufenden Turnier, dass das gesamte Schiedsrichterteam aus demselben Land kommt. Was in den französischen Medien mit Verwunderung aufgenommen wurde. „Die FIFA schämt sich für nichts“, schimpft etwa „RMC Sport“.
Besondere Rivalität
Zwischen Frankreich und Argentinien herrscht eine große Rivalität. 2022 gewann Argentinien das WM-Finale gegen die „Equipe Tricolore“ im Elfmeterschießen, vier Jahre zuvor hatte Frankreich die Südamerikaner auf dem Weg zum Titel in einem denkwürdigen Achtelfinale (4:3) ausgeschaltet.
Franzose brachte Argentinien Glück
Umgekehrt hatte der Franzose Francois Letexier das packende WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten (3:2) am Dienstag geleitet. Beschweren konnten sich die Argentinier hinterher nicht, vielmehr waren die Ägypter wegen einiger Entscheidungen aufgebracht und witterten sogar einen Betrug.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.