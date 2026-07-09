Wirbel vor WM-Hit: „FIFA schämt sich für nichts!“

Der Fußball-Weltverband FIFA hat für das erste Viertelfinalspiel dieser WM den argentinischen Referee Facundo Tello angesetzt. Zudem ist es das erste Mal beim laufenden Turnier, dass das gesamte Schiedsrichterteam aus demselben Land kommt. Was in den französischen Medien mit Verwunderung aufgenommen wurde. „Die FIFA schämt sich für nichts“, schimpft etwa „RMC Sport“.