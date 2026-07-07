Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin

Pistolen und Messer kommen zum Einsatz

Fünf Stunden warteten die Russen in der Region Irkutsk bereits an der Tankstelle. Der 36-jährige Wladimir reihte sich zunächst ganz hinten in der Schlange ein, wurde aber dabei aggressiv. Verängstigt wandte man sich an den diensthabenden Polizisten. Der den um sich schlagenden Mann erst bändigen konnte, indem er die Pistole zückte. In Sankt Petersburg gelangte ein Einheimischer endlich an den heiß ersehnten Zapfhahn. Doch schon brachte sich ein anderer in Stellung. Der erste Fahrer griff zur Waffe, der andere ging zu seinem Auto zurück. Dies aber nur, um ein Messer zu holen. Der Kontrahent wurde schlimm malträtiert. In Tscheboksary kam es zu einer Rauferei zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer, der sich vorgedrängelt hatte. Schließlich zückte der Besitzer des zweirädrigen Gefährts einen Pfefferspray. Und ballerte dem aufmüpfigen Lenker eine volle Ladung ins Gesicht.