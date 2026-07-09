Beschlägekonzern Blum steigert Umsatz trotz Krise

Dort investieren, wo Wachstum möglich ist

Außerhalb Vorarlbergs investierte Blum neben dem Ausbau des Produktionsnetzwerks in den USA und China in die Stärkung seiner internationalen Präsenz, unter anderem durch die Eröffnung eines neuen Logistikzentrums für Ost- und Südostasien in Malaysia. Produktionsstandorte betreibt die Blum-Gruppe außer in Vorarlberg auch in den USA, Brasilien, Polen und China. Sie sollen künftig noch besser miteinander verknüpft und als internationales Netzwerk weiterentwickelt werden. „Wir investieren dort, wo Märkte wachsen und Kundennähe wichtig ist“, gibt Martin Blum Einblick in die Firmenstrategie.