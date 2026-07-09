Mit letzter Kraft: Schwimm-Erfolg im Eiskanal

Die Wetterprognosen ließen auf einen guten Tag hoffen, als Findenig am Mittwoch um 5 Uhr früh in Nordirland ins Wasser stieg. Zwölfeinhalb Stunden später erreichte der Langstreckenschwimmer nach 39 Kilometern die schottische Küste – völlig erschöpft, aber am Ziel. Als erst zweiter Österreicher und erster Kärntner meisterte er damit den berüchtigten North Channel.