Mit letzter Kraft: Schwimm-Erfolg im Eiskanal

Geschafft! Unter widrigsten Bedingungen durfte Georg Findenig jubeln: In 12:02-Stunden hat er der Klagenfurter (46) als erster Kärntner den 39 Kilometer breiten North Chanel zwischen Nordirland und Schottland durchschwommen. Der „Krone“ schildert er seine Tortur.
Die Wetterprognosen ließen auf einen guten Tag hoffen, als Findenig am Mittwoch um 5 Uhr früh in Nordirland ins Wasser stieg. Zwölfeinhalb Stunden später erreichte der Langstreckenschwimmer nach 39 Kilometern die schottische Küste – völlig erschöpft, aber am Ziel. Als erst zweiter Österreicher und erster Kärntner meisterte er damit den berüchtigten North Channel.
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