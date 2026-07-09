25-Millionen-Mann gibt sich Kick in Dietersdorf

Schau an, wen man hier trifft! Frankreich-Export Samson Baidoo wurde von der „Krone“ beim Testspiel des GAK in Dietersdorf in der Steiermark unter den Zuschauern entdeckt. Wie es beim Frankreich-Export nach der verpassten WM weitergeht, was er zu letzten Transfergerüchten sagt.