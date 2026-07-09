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Baidoo auf Besuch

25-Millionen-Mann gibt sich Kick in Dietersdorf

Fußball International
09.07.2026 06:30
Der 22-jährige Verteidiger holte in der vergangenen Saison mit Lens den zweiten Platz hinter ...
Der 22-jährige Verteidiger holte in der vergangenen Saison mit Lens den zweiten Platz hinter Rekordmeister PSG.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Schau an, wen man hier trifft! Frankreich-Export Samson Baidoo wurde von der „Krone“ beim Testspiel des GAK in Dietersdorf in der Steiermark unter den Zuschauern entdeckt. Wie es beim Frankreich-Export nach der verpassten WM weitergeht, was er zu letzten Transfergerüchten sagt.

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Rund 400 Fans lockte am Dienstag der Test zwischen den Traditionsklubs GAK und Vienna nach Dietersdorf in der Nähe von Fürstenfeld. Ein Besucher sorgte jedoch für reichlich Aufsehen und ließ die Herzen von Autogrammjägern höherschlagen: Samson Baidoo!

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