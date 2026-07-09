Geldbringer? Rapid hofft auf baldigen Top-Transfer

Fußballtennis. Offensive gegen Defensive. Match und Corner-Varianten – ehe Rapid Mittwoch abends nach dem öffentlichen Training in Freistadt vor allem von den Kids unter den fast 400 Fans belagert wurde. „Darf ich ein Autogramm haben?“, fragte Konstantin etwa Chefcoach Johannes Hoff Thorup, der betonte: „Wir wissen, für wen wir Fußballspielen, für die Fans. Wir geben gerne etwas zurück. Schön, so viele strahlende Gesichter zu sehen.“