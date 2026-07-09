McLaren: Fahrer bittet um seine Entlassung!

„Ich habe die Verantwortlichen nett gefragt, ob sie mich von all meinen Verpflichtungen in der Formel 1 feuern können“, verriet der 27-Jährige im Podcast „Speed Street“. Ganz verlässt O‘Ward McLaren aber nicht. Der Mexikaner bleibt dem Team als Fahrer von Arrow McLaren in der IndyCar-Serie erhalten. „Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen und alles andere, das ich in der Welt der F1 erleben durfte. Diese Autos zu fahren, vor allem in den letzten Jahren, war aufregend. Aber ich denke, dass ich in meinem Leben jetzt an einem anderen Punkt bin – die Formel 1 interessiert mich nicht mehr.“