McLaren: Fahrer bittet um seine Entlassung!

Paukenschlag bei McLaren! Patricio O’Ward hat nach fünf Jahren im Nachwuchs- und Testprogramm genug von der Formel 1. Er bat den Rennstall, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.
„Ich habe die Verantwortlichen nett gefragt, ob sie mich von all meinen Verpflichtungen in der Formel 1 feuern können“, verriet der 27-Jährige im Podcast „Speed Street“. Ganz verlässt O‘Ward McLaren aber nicht. Der Mexikaner bleibt dem Team als Fahrer von Arrow McLaren in der IndyCar-Serie erhalten. „Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen und alles andere, das ich in der Welt der F1 erleben durfte. Diese Autos zu fahren, vor allem in den letzten Jahren, war aufregend. Aber ich denke, dass ich in meinem Leben jetzt an einem anderen Punkt bin – die Formel 1 interessiert mich nicht mehr.“
„Das ist der Ort, an dem ich sein möchte“
Der Traum von der Königsklasse sei für ihn endgültig beendet. „Nichts reizt mich mehr daran, weiter Ersatzfahrer in der Formel 1 zu sein. In der IndyCar-Serie bin ich an einem großartigen Ort. Ich liebe diese Rennserie. Das ist der Ort, an dem ich sein möchte.“
Mehr Zeit für das Wesentliche
Ein weiterer Grund für seinen freiwilligen Rückzug sind die Verpflichtungen als Formel-1-Reservist. „Oft habe ich nicht die Möglichkeit, meinen eigenen Terminkalender zu bestimmen. In den letzten vier oder fünf Jahren war ich dazu nicht in der Lage.“ Durch das Ende seines Formel-1-Engagements wolle sich O‘Ward künftig stärker auf sein Training und seine Prioritäten konzentrieren.
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