200 Megapixel um 350 Euro: Das kann Vivos V70 FE

Der chinesische Smartphone-Anbieter Vivo geht mit einer abgespeckten Variante des Mittelklasse-Smartphones V70 in Österreich auf Kundenfang. Das V70 FE kostet 200 Euro weniger als sein Schwestermodell, verfügt aber trotzdem über eine 200-Megapixel-Kamera, XL-Akku und ein wasserdichtes Gehäuse. Ein rundes Paket? Krone+ hat den Test.
Die wichtigsten Unterschiede des Einsteigermodells gegenüber dem bereits getesteten V70: Das Vivo V70 FE hat eine Kamera weniger als das teurere Schwestermodell, dafür aber eine höhere Auflösung. Der Prozessor kommt vom taiwanesischen Hersteller MediaTek statt dem US-Konzern Qualcomm – und der Bildschirm ist größer. Entstehen Käufern des im Handel in der 256-Gigabyte-Version zu Preisen ab 350 Euro (512 GB: 430 Euro) zu findenden Smartphones daraus Nachteile? Das klären wir im Test.
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