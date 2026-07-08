200 Megapixel um 350 Euro: Das kann Vivos V70 FE

Die wichtigsten Unterschiede des Einsteigermodells gegenüber dem bereits getesteten V70: Das Vivo V70 FE hat eine Kamera weniger als das teurere Schwestermodell, dafür aber eine höhere Auflösung. Der Prozessor kommt vom taiwanesischen Hersteller MediaTek statt dem US-Konzern Qualcomm – und der Bildschirm ist größer. Entstehen Käufern des im Handel in der 256-Gigabyte-Version zu Preisen ab 350 Euro (512 GB: 430 Euro) zu findenden Smartphones daraus Nachteile? Das klären wir im Test.