VW plant Schließung von vier Werken bis 2034

Das soll konkret geplant sein

Der Vorstand und Aufsichtsrat sagten, die Sorgen der Beschäftigten zu teilen, der Konzern müsse aber robuster und wettbewerbsfähiger werden. Laut dem „Spiegel“-Bericht soll die Produktion in den Werken in Zwickau (Sachsen) und Emden (Niedersachsen) in fünf Jahren auslaufen. Das Magazin bezieht sich dabei auf Aufsichtsratskreise. 2032 soll dann das Aus in Hannover (Niedersachsen) folgen, 2034 das Fahrzeugwerk in Neckarsulm (Baden-Württemberg). In den vier Fabriken arbeiten insgesamt ungefähr 40.000 Menschen.