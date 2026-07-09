VfGH wies Anträge gegen Kopftuchverbot zurück

Handy-Sicherstellung ebenfalls zurückgewiesen

Ebenfalls nicht in der Sache entschied der VfGH bei der Handy-Sicherstellung in Asylverfahren. Aktuell ist der öffentliche Sicherheitsdienst befugt, Mobiltelefone von Asylwerberinnen und Asylwerbern sicherzustellen, um an Daten zu kommen, die die Identität oder Reiseroute klären können. Das sah das Bundesverwaltungsgericht als verfassungswidrig an und wandte sich an den VfGH. Es argumentierte, dass es keine angemessenen Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen gebe.