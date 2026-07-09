US-Staaten wollen gegen Warner-Übernahme klagen

Sollte die Transaktion durch eine Klage verzögert werden, könnten die Kosten für Paramount steigen. Paramount-Chef David Ellison hat zugestimmt, den Aktionären von Warner Bros. Discovery eine Gebühr von 25 Cent pro Aktie zu zahlen. Dies entspricht rund 650 Millionen Dollar pro Quartal, falls die Übernahme nicht vor Oktober abgeschlossen wird.