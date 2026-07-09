15 Prozent der Kinder sind bereits psychisch krank

15 Prozent behandlungsbedürftig

Psota: „Bei den Zehn- bis 18-Jährigen haben wir eine ,Punktprävalenz‘ (Häufigkeit an einem bestimmten Tag; Anm.) von psychischen Erkrankungen von 23,9 Prozent. Damit reden wir von einer Jahresprävalenz (Häufigkeit innerhalb von zwölf Monaten; Anm.) von um die 35 Prozent. Da sind am häufigsten Angststörungen, ADHS, Depressionen und Substanzmissbrauch.“ In diesen Angaben zur Häufigkeit von psychischen Störungen seien zwar alle Schweregrade zusammengefasst, doch sie seien trotzdem besorgniserregend hoch. „Wir müssen von einer Behandlungspflichtigkeit bei etwa 15 Prozent dieser Kinder und Jugendlichen ausgehen.“

Das gehe nicht ohne einen massiven Ausbau der Ressourcen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, am besten schon mit einer entsprechenden Betreuung der Schwangeren. „Wir haben in Österreich eine miserable Ausstattung, was die peripartale (rund um die Geburt; Anm.) psychiatrische Versorgung betrifft. Wir haben ein Achtel der Ressourcen der Baby- und Kinderpsychiatrie in Deutschland. Wir haben Überkapazitäten in Chirurgie, Interner Medizin und stationären Einrichtungen in Augenheilkunde. Aber in der Psychiatrie sind wir dramatisch unterversorgt. (...) 50 Prozent der Erkrankungsdynamik im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen ist bereits im Alter von 14 Jahren offenkundig.“

Die Auswirkungen mangelnder Prävention und medizinischer Versorgung in der Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter würden sich bald dramatisch auf die Gesellschaft auswirken, so nicht energisch gegengesteuert würde. „Wir haben rund 70.000 Neugeborene in Österreich pro Jahr, und da ist schon die gesamte Migration inbegriffen. In meiner Babyboomer-Generation waren es 130.000 Neugeborene pro Jahr. Wir werden im Jahr 2040 eine Viertelmillion Demenzkranke im Land haben. Wie soll sich das mit der Versorgung ausgehen?“, sagte der Psychiater.