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Ist das die Zukunft?

Wie Transportdrohnen Österreichs Berge verändern

Bergkrone
09.07.2026 06:36
In den Kitzbühler Alpen zeigte Hansi Grander, was er mit seiner Lastendrohne alles bewegen kann ...
In den Kitzbühler Alpen zeigte Hansi Grander, was er mit seiner Lastendrohne alles bewegen kann – hier fliegt er etwa 30 Kilogramm Zaunstempel auf eine Alm.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Was futuristisch klingt, könnte bald Alltag auf Österreichs Almen sein. Riesige Drohnen transportieren Futter, Baumaterial, Werkzeug oder Ausrüstung in die Berge und sind dabei günstiger als Hubschrauber. 

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Johann „Hansi Grander aus Jochberg in Tirol ist einer der ersten Unternehmer, der diese Technologie in die österreichischen Berge bringt. Der 27-Jährige hat sich dafür eine der modernsten Transportdrohnen der Welt angeschafft – eine DJI FlyCart 100.

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