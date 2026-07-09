Sargträger gesucht! Was Sie dafür können sollten

Natürlich müssen die künftigen Sargträger den Angehörigen respektvoll begegnen. Sie bekommen klassisch-elegante Anzüge zur Verfügung gestellt, der Konduktleiter stellt für jedes Begräbnis vier Sargträger zusammen, die im besten Fall auch von der Größe her harmonieren und somit zu einem stimmigen, ruhigen Gesamtbild beitragen. Zu den Aufgaben eines Sargträgers gehört auch die Unterstützung beim Ablauf der Bestattung. Bewerbungen auf www.stw.at/jobs