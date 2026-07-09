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Sargträger gesucht! Was Sie dafür können sollten

Kärnten
09.07.2026 09:01
Keine so aufwendig gestalteten Uniformen wie einst bei Trauerzügen, jedoch klassisch-elegante ...
Keine so aufwendig gestalteten Uniformen wie einst bei Trauerzügen, jedoch klassisch-elegante Anzüge bekommen die Sargträger in Klagenfurt.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

„Flexible Arbeitszeiten, das super Team, das Lernen von professionellem Auftreten und der Übernahme von Verantwortung“ sind laut Bestattung Pax und Bestattung Kärnten drei gute Gründe, um Sargträger zu werden. In einem Video auf Social Media sollen dafür Studenten und Studentinnen angeworben werden.

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„Ich habe selbst als Student vor 23 Jahren als Sargträger angefangen“, verrät Roman Macher, der Geschäftsführer von Pax und Bestattung Kärnten, der nun Sargträger für Beerdigungen in Klagenfurt sucht. „Am Land übernimmt diese Aufgabe die Gesellschaft“, weiß Macher. Manchmal tragen die Nachbarn den Sarg, mancherorts Mitglieder des Vereines, in dem der Verstorbene aktiv war. In der Stadt wird diese Aufgabe über die Bestattung organisiert.

Sargträger tragen, wie der Name schon sagt, den Sarg, wobei der mittlerweile ja nicht den gesamten Weg von der Aufbahrung bis zum Grab getragen werden muss, sondern auf einem Wagen gerollt wird. Doch zum Heben sollen die Sargträger genügend Kraft mitbringen. Im Anforderungsprofil für den Job ist von „körperlicher Grundfitness (Tragen im Team)“ die Rede.

Jedes Grab sieht anders aus, doch an jedem standen und stehen Angehörige und Freunde, die ...
Jedes Grab sieht anders aus, doch an jedem standen und stehen Angehörige und Freunde, die trauern. Manche genießen die Idylle am Friedhof (wie am Foto in Klagenfurt-Annabichl) und denken dort an die Verstorbenen.(Bild: Alexander Schwab)

„Natürlich müssen Sargträger und Sargträgerinnen ein gepflegtes Erscheinungsbild und eine respektvolle Haltung haben, verlässlich und pünktlich sein“, so Macher, der nach seiner Zeit als Sargträger den Beruf erlernt und die Meisterprüfung abgelegt hat. „Es ist ein schöner Beruf, eine Berufung. Man darf Familien in traurigen Zeiten beistehen, sie begleiten und in ihrer Trauer dennoch für schöne Erinnerungen an den Abschied sorgen.“

Zitat Icon

Ich habe selbst als Sargträger angefangen. Dann habe ich den Beruf erlernt, habe die Befähigungsprüfung gemacht, den Meistertitel bekommen. Ein schöner Beruf!

Roman Macher, PAX- & BKG-Geschäftsführer

Natürlich müssen die künftigen Sargträger den Angehörigen respektvoll begegnen. Sie bekommen klassisch-elegante Anzüge zur Verfügung gestellt, der Konduktleiter stellt für jedes Begräbnis vier Sargträger zusammen, die im besten Fall auch von der Größe her harmonieren und somit zu einem stimmigen, ruhigen Gesamtbild beitragen. Zu den Aufgaben eines Sargträgers gehört auch die Unterstützung beim Ablauf der Bestattung. Bewerbungen auf www.stw.at/jobs

Vom Abholen des Toten bis zur Kremation
Auch in Villach wird für die Bestattung ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gesucht: eine Bestattungsfachkraft, die erste Ansprechperson für Angehörige sein kann, sich mit Stellen wie Totenbeschau, Polizei oder weiteren Institutionen abstimmen kann, Verstorbene überführt, wäscht, einbettet, Aufbahrungen, Trauerfeiern und Urnenbeisetzungen organisieren kann.

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Nach einer Schulung kann diese Fachkraft auch beim Kremieren mitarbeiten. Wochenenddienste sind natürlich zu erwarten, werden doch viele Begräbnisse samstags gefeiert; auch Nachtdienste sind im Schichtbetrieb zu absolvieren.

Wer sich für diese geringfügige Beschäftigung berufen fühlt, meldet sich bis 31. Juli HIER.

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