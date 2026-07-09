Japan: Frau soll Mitbewohnerin Mund zugenäht haben

Es wird nun ermittelt, ob die 49-Jährige alleine gehandelt hat oder weitere Mitbewohner in die Misshandlungen involviert waren. Zeugen wollen gesehen haben, wie auch andere Personen in das Haus gekommen waren. Die Verdächtige soll nämlich immer wieder Menschen mit Problemen, die eine Schlafmöglichkeit benötigten, bei sich aufgenommen haben. „Sie haben keinen Ort, an den sie gehen können, deshalb können sie bei uns wohnen“, soll die 49-Jährige einmal gegenüber Nachbarn erklärt haben.