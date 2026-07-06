Feuerwerk über Chicago
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
Die Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord eines Airbus A319 der Delta Airlines erlebten in der Nacht auf Sonntag eine Schrecksekunde. Während des Landeanflugs auf einen Flughafen in Chicago wurde das Flugzeug von einer Rakete getroffen, die im Rahmen eines Feuerwerks zu den US-Jubiläumsfeiern abgefeuert worden war.
Der Delta-Flug mit der Nummer 1076 war mit 52 Passagieren und sechs Crew-Mitgliedern in Atlanta gestartet und gerade im Begriff, am Chicagoer Midway International Airport zu landen. Plötzlich kam es zu dem brisanten Zwischenfall: Nur knapp 60 Meter über dem Boden wurde der Airbus von einer Feuerwerksrakete getroffen.
Pilot berichtet von einem „Big bang“
In einer Pressemitteilung der Fluglinie hieß es später unter Berufung auf Aussagen des Piloten, es hätte „Kontakt zu einer Feuerwerksrakete während des Landeanflugs gegeben“. Die Detonation sei demnach „deutlich zu spüren gewesen“.
Keine Verletzten, nur Schäden an der Lackierung
Die Maschine sei anschließend aber sicher gelandet und ohne Probleme bis zum Gate gefahren. Es habe keine Verletzten gegeben. Vor dem Treffer wurde die Crew noch vom Bodenpersonal des Flughafens vor dem Feuerwerk gewarnt. In einem Funkspruch hieß es: „Delta 1076, Vorsicht, bei zahlreichen Häusern werden gerade Raketen abgeschossen.“
Auch die Polizei von Chicago bestätigt den Zwischenfall, demnach sei der Airbus „von einem unbekannten Objekt getroffen worden“. Es seien nur geringe Schäden an der Lackierung entstanden. Zu diesem Schluss kam man auch nach einer Inspektion des Flugzeugs.
Überall in den USA wurde am Samstag, dem 4. Juli, der 250. Gründungstag der Vereinigten Staaten gefeiert. Während Fluglinien über Zeitpunkte und Orte von öffentlichen Feuerwerken informiert sind, ist dies bei privaten Events nicht der Fall.
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