Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen

Keine Verletzten, nur Schäden an der Lackierung

Die Maschine sei anschließend aber sicher gelandet und ohne Probleme bis zum Gate gefahren. Es habe keine Verletzten gegeben. Vor dem Treffer wurde die Crew noch vom Bodenpersonal des Flughafens vor dem Feuerwerk gewarnt. In einem Funkspruch hieß es: „Delta 1076, Vorsicht, bei zahlreichen Häusern werden gerade Raketen abgeschossen.“