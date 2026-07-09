70 Einbrüche! Polizei fasst Serientäter in Wien

Nach monatelangen Ermittlungen ist der Wiener Polizei offenbar ein großer Schlag gegen die Wohnungseinbruchskriminalität gelungen: Ein 64-jähriger Mann wurde nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen.
Der bulgarische Staatsangehörige steht im Verdacht, seit Februar 2025 zahlreiche Wohnungseinbrüche in Wien verübt zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann für rund 70 (!) Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein könnte.
Aufenthaltsadresse ausfindig gemacht
Nach einer gezielten Observation konnten die Kriminalbeamten schließlich auch die Aufenthaltsadresse des Verdächtigen ausfindig machen. Bei der Festnahme stellten die Beamten Tatwerkzeug und mutmaßliches Diebesgut sicher.
Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Hausdurchsuchung fanden die Ermittler zudem weiteres Werkzeug, das im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnte.
Verdächtiger verweigert die Aussage
Der 64-Jährige weist die Vorwürfe nicht zurück, sondern verweigerte die Aussage zu den Anschuldigungen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.
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