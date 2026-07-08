Wieso die Kanadier nun auf deutsche U-Boote setzen

Kanada stattet sich mit zwölf hochmodernen U-Booten aus deutscher Fertigung aus: Typ 212CD von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) soll Kanadas marode britische Diesel-U-Boote beerben. Das Auftragsvolumen wird – auf die ganze Lebenszeit der U-Boote gerechnet – mit bis zu 61 (!) Milliarden Euro beziffert. Aber warum fiel die Wahl ausgerechnet auf die U-Boote aus Deutschland? Ein Blick auf die Technik liefert Antworten.
Kanadas Marine steht vor Herausforderungen: Eine marode U-Boot-Flotte auf der einen Seite, die russische Drohkulisse durch die Nordmeerflotte auf der anderen. Und dann wären da noch die unberechenbar gewordenen US-Nachbarn unter Trump, die nach der Hegemonie im Nordatlantik streben. Resultat dieser Gemengelage ist nun einer der größten Verteidigungs-Deals in der kanadischen Geschichte. Aber warum fiel die Wahl ausgerechnet auf deutsche U-Boote? Krone+ kennt die Hintergründe.
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