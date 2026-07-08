Wieso die Kanadier nun auf deutsche U-Boote setzen

Kanadas Marine steht vor Herausforderungen: Eine marode U-Boot-Flotte auf der einen Seite, die russische Drohkulisse durch die Nordmeerflotte auf der anderen. Und dann wären da noch die unberechenbar gewordenen US-Nachbarn unter Trump, die nach der Hegemonie im Nordatlantik streben. Resultat dieser Gemengelage ist nun einer der größten Verteidigungs-Deals in der kanadischen Geschichte. Aber warum fiel die Wahl ausgerechnet auf deutsche U-Boote? Krone+ kennt die Hintergründe.