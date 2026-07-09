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Höhere Paketsteuer: Ändern Sie Ihr Kaufverhalten?

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09.07.2026 12:43
Kann die Abgabe den heimischen Handel retten?
Kann die Abgabe den heimischen Handel retten?(Bild: APA/HELENA ECKEL)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Während die Marktanteile von asiatischen Billig-Plattformen weiter steigen, wird die Luft für den heimischen Wandel durch den Preisdruck immer dünner. Die geplante Paketsteuer der Bundesregierung soll Abhilfe schaffen. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer, die die Gesamtkosten der Abgabe auf 2,40 Euro pro Paket erhöht. Unsere Frage des Tages vom 9. Juli lautet daher: „Paketsteuer deutlich höher als bekannt: Werden Sie deshalb weniger online bestellen?“

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Wie bewerten Sie die neue Paketsteuer? Denken Sie, dass dies dem heimischen Handel hilft, oder werden die Kosten eins zu eins an die Kunden weitergegeben? Würden Sie Ihr Kaufverhalten beim Online-Shopping ändern, wenn es zu der geplanten zusätzlichen Abgabe kommt?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten in den Kommentaren!

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