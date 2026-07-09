Höhere Paketsteuer: Ändern Sie Ihr Kaufverhalten?

Während die Marktanteile von asiatischen Billig-Plattformen weiter steigen, wird die Luft für den heimischen Wandel durch den Preisdruck immer dünner. Die geplante Paketsteuer der Bundesregierung soll Abhilfe schaffen. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer, die die Gesamtkosten der Abgabe auf 2,40 Euro pro Paket erhöht. Unsere Frage des Tages vom 9. Juli lautet daher: „Paketsteuer deutlich höher als bekannt: Werden Sie deshalb weniger online bestellen?“