Bergsteiger stürzt 300 Meter in die Tiefe – tot

Alpindrama in Südtirol! Ein 66-jähriger deutscher Wanderer ist am Mittwoch im Sengestal in der Gemeinde Freienfeld mehrere Hundert Meter abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.
Der Deutsche war mit einem Begleiter auf dem Pfunderer Höhenweg unterwegs gewesen. Die beiden wollten offenbar den Weg in mehreren Etappen absolvieren und auf der Simile-Mahd-Alm übernachten.
Vom Weg abgekommen
In der Nähe des über 2200 Meter hohen Pretzkopfes seien sie jedoch vom markierten Weg abgekommen. Um wieder auf den richtigen Pfad zu gelangen, mussten die beiden ein schmales Felsband queren. Dabei verlor der vorausgehende 66-Jährige offenbar den Halt und stürzte in die Tiefe.
Jede Hilfe kam zu spät
Der Mann stürzte rund 300 Meter über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände ab, berichteten Südtiroler Medien. Für ihn kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.
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