Bergsteiger stürzt 300 Meter in die Tiefe – tot

Vom Weg abgekommen

In der Nähe des über 2200 Meter hohen Pretzkopfes seien sie jedoch vom markierten Weg abgekommen. Um wieder auf den richtigen Pfad zu gelangen, mussten die beiden ein schmales Felsband queren. Dabei verlor der vorausgehende 66-Jährige offenbar den Halt und stürzte in die Tiefe.