KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet

Künstliche Intelligenz im Büro: Wird die Maschine zum neuen Chef? Immer mehr Unternehmen setzen auf KI – doch kann sie künftig entscheiden, wer einen Job bekommt? Jeannette Gorzala, Rechtsanwältin und Vorsitzende von ACT AI NOW, erklärt im krone.tv-Format „Brennpunkt Medien“, was KI heute schon kann, wo die Grenzen liegen und warum die Entscheidung am Ende weiterhin beim Menschen bleibt. „KI killt keine Jobs, sondern sie übernimmt und automatisiert Aufgaben“, sagt Gorzala. Wie stark KI unsere Arbeitswelt verändert, welche Risiken drohen und was Bewerber wissen müssen, sehen Sie im Video oben!