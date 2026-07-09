WM-Viertelfinale: Nur ein Fakt spricht für Marokko

Frankreich und Marokko treffen zum siebenten Mal aufeinander, wobei Frankreich in den bisherigen sechs Duellen ungeschlagen blieb (4 Siege und zwei Unentschieden). Das einzige Pflichtspiel zwischen beiden Nationen war das bisher letzte Aufeinandertreffen: ein 2:0-Sieg für Frankreich im Halbfinale der WM 2022. Vieles spricht für die Franzosen, aber nicht alles …