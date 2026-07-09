Pizzera & Jaus: „Zottelbär, mein H ist weg“

Das Festival geht weiter – und kehrt wieder

Morgen, Freitag, 10. Juli, übernimmt Nina Chuba die Hauptrolle beim zweiten Tag des Ahoi! Pop. Erwartet werden 10.500 Fans. Die deutsche Musikerin ist die zweite große Hauptact des Festivals, das nach drei Jahren Pause ein gelungenes Comeback hinlegte.

Fix ist auch schon: Auch 2027 wird es den „Ahoi! Pop Sommer“ wieder geben!