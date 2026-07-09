Pizzera & Jaus: „Zottelbär, mein H ist weg“

„Ahoi! Pop“, das Musikfestival mit Linzer Handschrift, ist zurück: Marten, Lemo und die Headliner Pizzera & Jaus begeisterten mehr als 9500 Fans im Linzer Donaupark. Es gab Mitsingwellen, Gänsehautmomente, ein Meer aus Handylichtern und viele Zugaben – begleitet vom wohl kitschigsten Sonnenuntergang des Sommers. Ein unvergessliches Open-Air-Erlebnis.
Der perfekte erste „Ahoi! Pop“-Festivaltag begann bereits am Nachmittag. Schon früh trudelten die Fans ein, um Marten und Lemo live zu erleben – und beide lieferten eindrucksvoll ab.
Marten bewies mit handgemachten Melodien, ehrlichen Texten und viel Gefühl, dass er längst auf dem besten Weg ist, zur Dialektpop-Elite des Landes zu gehören. Gleichzeitig verkündete er, dass er im kommenden Jahr eine große Show im Linzer Brucknerhaus spielen wird. Als danach Lemo die Bühne übernahm, begann der Donaupark endgültig zu brodeln. Er ist ein grandioser Musiker und begeistert seine Fans mit ehrlichen Songs, großer Gefühlstiefe und einer Stimme, die direkt ins Herz geht. Der beste Support!
Sofort auf Du und Du mit den Fans
Pünktlich um 20 Uhr betraten Pizzera & Jaus die Bühne. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis die Fans völlig in ihre Welt eintauchten. Wie gewohnt präsentierten sich Paul Pizzera und Otto Jaus nahbar und authentisch, plauderten aus dem Leben, erzählten Geschichten und fanden auch nachdenkliche Worte über Menschen, denen es nicht so gut geht. Die Effekte auf der Bühne blieben dezent: Licht, zweimal Pyrotechnik, Filmisches.
Mitsingen, mitfeiern – mitten unter den Fans
Schon bei der zweiten Nummer gingen die ersten Handylichter in die Höhe. Es wurde geschunkelt, mitgesungen und gefeiert. Irgendwann in einer Plauderpause klemmte kurz eine Pianotaste. „Zottelbär, mein H ist weg“, meinte Otto Jaus. Aber dann war der Ton gleich wieder da!
Bald verließen die Zwei die große Bühne, bezogen eine kleinere – mitten im Publikum. Sie gingen auf Tuchfühlung mit den Fans. Und das Duo setzte seine gefühlvollsten Balladen vor einer Traumkulisse in Szene: Links vom Pöstlingberg versank die Sonne in warmen Orange- und Rottönen, während vor der Bühne tausende Lichter im Takt der Musik funkelten. Immer wieder entstanden diese besonderen Mitsing-Momente, bei denen die Stimmen des Publikums die der Künstler fast übertönten.
Dazwischen heizten Pizzera & Jaus mit ihren legendären Medleys die Stimmung weiter an. Der Höhepunkt des Abends war gut gesetzt: Auf „Klesch Koids Bier“, den Sommerhit 2026, folgte die Hymne „Eine ins Leben“ – begleitet von erhobenen Händen, tausenden Stimmen und minutenlangem Jubel.
Auftritt eines Gastes
Für einen besonders berührenden Moment sorgte schließlich Liz Müller. Die Fußkeyboarderin und außergewöhnliche Musikerin nahm im Finale am Piano Platz, Pizzera & Jaus fanden bewegende Worte: „Sie inspiriert uns. Es ist unfassbar, wie sehr man dem Schicksal trotzen kann. Es ist ein Geschenk für uns, sie heute hier zu haben.“ Es folgte ein gemeinsamer Song – die Musikerin und die zwei Musiker samt Band völlig auf Augenhöhe! Das Publikum dankte es mit Jubel und Freude!
Als die letzten Töne – drei Zugaben – verklungen waren, wollte kaum jemand nach Hause gehen. Zurück blieb das Gefühl, einen dieser seltenen Sommerabende erlebt zu haben, an die man sich noch lange erinnert.
Das Festival geht weiter – und kehrt wieder
Morgen, Freitag, 10. Juli, übernimmt Nina Chuba die Hauptrolle beim zweiten Tag des Ahoi! Pop. Erwartet werden 10.500 Fans. Die deutsche Musikerin ist die zweite große Hauptact des Festivals, das nach drei Jahren Pause ein gelungenes Comeback hinlegte.
Fix ist auch schon: Auch 2027 wird es den „Ahoi! Pop Sommer“ wieder geben!
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