Red Bull Racing lehnt Max Verstappens Wunsch ab

Nicht so Teamchef Laurent Mekies, der sein Veto einlegte. „Nach dem Qualifying war klar, dass Max mit der Balance des Autos gelinde gesagt unzufrieden war. Obwohl wir wussten, dass es für Max nicht angenehm sein würde, mit einer unvollkommenen Balance ins Rennen zu gehen, waren wir dennoch der Meinung, dass uns das ein besseres Ergebnis bringen würde, als aus der Boxengasse zu starten“, rechtfertigte sich der Franzose.