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Mekies war dagegen

Red Bull Racing lehnt Max Verstappens Wunsch ab

Formel 1
09.07.2026 11:48
Max Verstappen hätte den Start aus der Boxengasse in Kauf genommen.
Max Verstappen hätte den Start aus der Boxengasse in Kauf genommen.(Bild: AFP/PETER POWELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem er im Qualifying von Silverstone große Probleme hatte, hat Max Verstappen vor dem Grand Prix von England ein frisches Triebwerk gefordert. Sein Team lehnte allerdings ab ...

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Verstappen war im Qualifying nicht über Rang sieben herausgekommen, den Sprint beendete der Niederländer auf dem sechsten Platz. Vor allem mit der Balance seines Boliden war der vierfache Weltmeister unzufrieden, er bat Red Bull Racing deshalb, die Abstimmung umzukrempeln und das Triebwerk auszutauschen. Dass er dadurch von der Boxengasse aus ins Rennen starten müsse, nahm Verstappen in Kauf.

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Nicht so Teamchef Laurent Mekies, der sein Veto einlegte. „Nach dem Qualifying war klar, dass Max mit der Balance des Autos gelinde gesagt unzufrieden war. Obwohl wir wussten, dass es für Max nicht angenehm sein würde, mit einer unvollkommenen Balance ins Rennen zu gehen, waren wir dennoch der Meinung, dass uns das ein besseres Ergebnis bringen würde, als aus der Boxengasse zu starten“, rechtfertigte sich der Franzose.

Kiesbett statt WM-Punkte
Viel gebracht hat die Entscheidung nichts, Verstappen landete im GP nach einem Crash infolge eines defekten Heckflügels auf Rang 20 und damit außerhalb der Punkte. 

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