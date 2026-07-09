Schon zwei von drei Autos mit alternativem Antrieb

Die Firmen kaufen – die Privaten schauen zu

Doch wer kauft sich eigentlich all diese Hightech-Fahrzeuge? Die Statistik liefert die Antwort: Es sind vor allem die Unternehmen und die öffentliche Hand, die den Wandel vorantreiben. Ganze 64,2 Prozent aller Neuwagen wurden von Firmen, juristischen Personen oder Gebietskörperschaften zugelassen. Der private Autokäufer ist mit nur 35,8 Prozent in der Minderheit. Bei den Elektroautos sieht es ähnlich aus: Nur etwas mehr als ein Drittel (34,2 Prozent) der neuen E-Pkw werden von Privatpersonen gekauft – was die Diskussion um die Notwendigkeit neuer Förderungen für Private weiter anheizen dürfte.