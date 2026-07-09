Gericht billigt Vergleich zwischen Elon Musk & SEC

Eine US-Bundesrichterin hat den Vergleich zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und dem Investor Elon Musk im Streit um verspätete Offenlegungen bei dessen Übernahme von Twitter genehmigt. Sie habe zwar „erhebliche Bedenken“ hinsichtlich der Vereinbarung gehabt, sagte Bezirksrichterin Sparkle Sooknanan in Washington. Sie habe aber nur wenig Spielraum bei der Beurteilung der Frage, ob der Vergleich Mindeststandards an Fairness und Angemessenheit erfülle.