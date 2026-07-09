Britin 70 Jahre nach ihrer Hinrichtung begnadigt

Häusliche Gewalt sollte vor Gericht nicht berücksichtigt werden

Vor einem Lokal in London feuerte die junge Frau schließlich mehrere Schüsse auf ihren Partner ab – dieser erlag auf der Fahrt ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Vor Gericht erwirkte die Richterin jedoch, dass die Gewalt, die die zweifache Mutter in der Beziehung erlitten hatte, nicht in der Verhandlung berücksichtigt wurde. Nach nur 20 Minuten Beratung hatten die Geschworenen Ellis schließlich zum Tode verurteilt.