Stern-Drama: Ermittlungen gegen Stadt eingestellt

Feuerpolizeiliche Überprüfung stand im Visier

Im Raum stand, dass das Inferno möglicherweise verhindert werden hätte können. Es kam nämlich heftige Kritik an nachlässigen Brandschutz-Kontrollen in den Grazer Betrieben auf. Die Staatsanwaltschaft Graz untersuchte daher, ob es Vernachlässigung in der feuerpolizeilichen Überprüfung gegeben hat und ob Auflagen nicht eingehalten wurden.