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Blindes Vertrauen

Für versprochene Gewinne überwies Senior Vermögen

Tirol
09.07.2026 10:33
Mehr als Zehntausend Euro überwies das Opfer an Betrüger.
Mehr als Zehntausend Euro überwies das Opfer an Betrüger.(Bild: jfhp - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein 67-jähriger Pensionist aus dem Tiroler Oberland wollte eigentlich sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um mehr als 10.000 Euro ärmer. Der gutgläubige Mann tappte in die Falle von Betrügern.

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Mehrmals sei der Senior im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juli  telefonisch, per E-Mail sowie über einen Messengerdienst kontaktiert worden. Die Unbekannten hatten dem 67-Jährigen vorgegaukelt, dass zur Abwicklung angeblicher Investitionen beziehungsweise zur Freigabe bereits erzielter Gewinne weitere Zahlungen erforderlich seien.

Überweisungen ins Ausland
Im Vertrauen auf die Angaben der Betrüger überwies der Tiroler mehrfach Geld auf ausländische Konten. Alles in allem waren es letztendlich mehr als 10.000 Euro, die der Mann lockergemacht hatte.

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Das Geld ist futsch, von den Tätern fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Exekutive warnt immer wieder vor betrügerischen Anlageangeboten im Internet. Kriminelle versprechen häufig hohe Renditen und fordern im weiteren Verlauf zusätzliche Zahlungen, um vermeintliche Gewinne freizugeben. Erhöhte Vorsicht ist geboten!

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