Für versprochene Gewinne überwies Senior Vermögen

Ein 67-jähriger Pensionist aus dem Tiroler Oberland wollte eigentlich sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden versprochen – doch jetzt ist er um mehr als 10.000 Euro ärmer. Der gutgläubige Mann tappte in die Falle von Betrügern.